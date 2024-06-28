search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 國碩(2406)急跌-3.25%報26.85元，成交43,140張

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:19

國碩(2406-TW)近5分K跌速3.25%，28日09:19報26.85元，成交43,140張，今日跌幅為2.01％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

國碩(2406-TW)近5日股價上漲23.42%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲0.43%。集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5,220 張
  • 外資買賣超：+5,289 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-69 張
  • 融資增減：+3,489 張
  • 融券增減：+1,044 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23100.040.85%
國碩26.4-3.65%

相關權證

加權指數法興 槓桿4.81
加權指數法興 槓桿0.02

鉅亨贏指標

了解更多

#營收創高股

偏強
國碩

85.71%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty