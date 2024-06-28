盤中速報 - 國碩(2406)急跌-3.25%報26.85元，成交43,140張
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:19
國碩(2406-TW)近5分K跌速3.25%，28日09:19報26.85元，成交43,140張，今日跌幅為2.01％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
國碩(2406-TW)近5日股價上漲23.42%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲0.43%。集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,220 張
- 外資買賣超：+5,289 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-69 張
- 融資增減：+3,489 張
- 融券增減：+1,044 張
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