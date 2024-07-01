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鉅亨速報

盤中速報 - 永信建(5508)股價拉至漲停，漲停價235.5元，成交3,234張

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:20

永信建(5508-TW)01日10:20上漲21元，股價漲停報235.5元，委買2,106,000張，成交3,234張。

主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。所屬產業為建材營造業，相關建材營造股價指數近5日上漲0.04%。

永信建(5508-TW)近5日股價上漲1.66%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+710 張
  • 外資買賣超：+693 張
  • 投信買賣超：+71 張
  • 自營商買賣超：-54 張
  • 融資增減：-241 張
  • 融券增減：-44 張

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