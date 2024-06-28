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鉅亨速報

盤中速報 - 金像電(2368)大漲7.13%，報218元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 10:05

金像電(2368-TW)02日10:05股價上漲14.5元，報218.0元，漲幅7.13%，成交10,236張。

金像電(2368-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為雙層、多層印刷電路板之製造加工及買賣業務。各種電腦、電子、通訊、資訊產品及其週邊設備與電子零件、加工。

近5日股價下跌0.49%，集中市場加權指數上漲1.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+91 張
  • 外資買賣超：-2,565 張
  • 投信買賣超：+2,285 張
  • 自營商買賣超：+371 張
  • 融資增減：+452 張
  • 融券增減：+107 張

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