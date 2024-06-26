台股拉高後回最終收盤26.32點，持續量縮下多方無力攻堅向上？誰要當上攻的領頭羊？

鉅亨研報 2024-07-01 16:32

台股加權指數場收高 26.32 點，多方出現疲軟的訊息，但櫃買指數卻再創新高終場收高 2.22 點，資金往中小型類股挪移的訊息越來越明顯，配合台積電等權值股都遭遇前高壓的狀況下，投資人短線可多留意中小型類股的表現。

台經院公告 113 年 5 月製造業景氣信號值為 13.33，較上個月減少 1.61 分，燈號持續為代表景氣持平的綠燈。觀察整體製造業生產指標受惠於 AI 需求強勁基期偏低，增幅為連續 3 個月成長；而出口、外銷訂單年增率在新興科技應用商機活絡的帶動下成長，惟增幅已較上月縮小，影響需求面指標。

AI 今年來席捲全球，台灣在全球科技領域扮演關鍵角色，輝達等國際大廠相繼前來設廠，引爆龐大用電需求，綠電股也搖身一變成為新「AI 概念」，其中雲豹能源為目前全台最大綠電供應商，近期交投熱絡，帶動股價連七漲，波段飆漲超過 66%。

金融三業 (銀行、保險、證券期貨投信)2024 年前 5 月稅盈餘 4839 億元, 寫史上同期新高，年增 93.5%，上半年獲利看俏，台股金融族群喜迎除息行情，類指數今(1) 日在買盤回籠下由黑翻紅，上市金控漲勢凌厲。

紅海局勢更形緊張，貨櫃海運價 7 月起續漲，業內人士指出，紅海危機的獲利遞延效應才要開顯現預計 6 月起貨櫃航商的獲利動能將出籠，貨櫃三雄第 2 季獲利合計先衝 500 億元大關，本季則可望叩關千億元。