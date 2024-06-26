台灣6月PMI指數回跌至53.7% 新增訂單、生產擴張趨緩

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-01 17:50

中華經濟研究院今 (1) 日公布 6 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，呈現連 2 個月擴張，惟擴張趨緩，回跌 1.7 個百分點至 53.7%，而未來六個月展望指數也微跌 0.9 個百分點至 59.2%。

中經院說明，由於地緣政治風險再起、海運缺櫃問題再浮現，加上 5 月需求回補後價格陸續調漲，6 月新增訂單和生產皆同步呈擴張速度趨緩，未完成訂單中斷連 2 個月擴張，轉為緊縮。

其中，新增訂單和生產同步回跌 4.6 個百分點至 59.2%、56.4%。

儘管製造業對未來展望持續樂觀，但 6 月未完成訂單指數中斷連 2 個月擴張轉為緊縮，指數回跌 5.5 個百分點至 46.5%。

中經院也提到，電子暨光學產業的新增訂單已連 4 個月維持在 60.0% 以上擴張速度，但需求並未熱絡，仍偏短急單形式，新增訂單指數回跌 7.0 個百分點至 61.3%。

製造業的好轉陸續有部分設備與維修短急單開出，尤其反映在半導體、自動化、新能源等相關設備廠商訂單，電力機械設備產業的新增訂單已連續 4 個月擴張，指數續揚 0.8 個百分點至 58.3%，創 2021 年 8 月以來最快擴張速度。