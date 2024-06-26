〈陸港盤後〉中國6月製造業景氣持續上升 A股漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-01 16:30

中國 A 股市場三大指數周一（1 日）收盤漲跌互見，中國 6 月製造業景氣持續上升，供需保持擴張，但在擔心競爭加劇和市況轉弱的情況下，企業家的樂觀情緒明顯下降。

滬指周一收盤漲 0.92% 報 2,994.73 點，深證成指漲 0.57% 報 8,899.17 點，創業板指跌 0.04% 報 1,682.69 點。兩市成交額合計人民幣 6,580 億元。

房地產、煤炭、電力、有色、燃氣等類股走高，銀行、保險、醫藥、鋼鐵、石油等族群齊揚。

今天是香港特別行政區成立紀念日，港股休市一天。



《財新網》周一公布的數據顯示，6 月財新製造業採購經理人指數（PMI）為 51.8，較 5 月上升 0.1 個百分點，連續八個月高於榮枯線，寫下 2021 年 6 月來最高紀錄。

國家統計局周日公布的 6 月製造業 PMI 為 49.5，與上月持平，連續兩個月低於榮枯線。

製造業企業家的樂觀情緒顯著下降，6 月生產經營預期指數仍處於擴張區間，但較上月下降逾 3 個百分點，為 2019 年 12 月以來的最低。企業家主要擔憂經濟下行壓力依然較大，以及市場競爭激烈。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6 月製造業景氣依然維持向好，供給、內需、出口保持擴張，採購量和庫存上升，就業收縮幅度有所改善，但企業家的樂觀情緒明顯下降。市場信心不足和有效需求不足仍是經濟面臨的極大挑戰。

展望未來，王喆說，政府仍需進一步加強對經濟的支持力道，需進一步落實「三大工程」、房地產調控措施、大規模設備更新、消費品以舊換新等政策。此外，政府推動財稅改革等政策時，應格外注重培育市場經營主體樂觀預期。

據《第一財經》報導，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，受內需不振、外需邊際放緩影響，6 月官方製造業 PMI 連續兩個月處在收縮區間，顯示在房地產行業持續調整的背景下，經濟回升基礎尚不穩固，其中有效需求不足是主要矛盾。