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鉅亨速報

盤後速報 - 安國(8054)次交易(2)日除息0.5元，參考價154.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:06

安國(8054-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為154.0元，相較今日收盤價154.50元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.32%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/02 154.50 0.4997 0.32% 0.0
2023/07/05 37.3 0.5 1.34% 0.0
2022/06/21 37.6 1.65 4.39% 0.0
2021/07/28 67.2 0.5 0.74% 0.0
2020/07/10 20.75 0.5361 2.58% 0.0

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