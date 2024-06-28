盤後速報 - 安國(8054)次交易(2)日除息0.5元，參考價154.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:06
安國(8054-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為154.0元，相較今日收盤價154.50元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.32%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/02
|154.50
|0.4997
|0.32%
|0.0
|2023/07/05
|37.3
|0.5
|1.34%
|0.0
|2022/06/21
|37.6
|1.65
|4.39%
|0.0
|2021/07/28
|67.2
|0.5
|0.74%
|0.0
|2020/07/10
|20.75
|0.5361
|2.58%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 台火(9902)次交易(2)日除息0.3元，參考價16.2元
- 盤後速報 - 神州-DR(910861)次交易(2)日除息0.12元，參考價6.93元
- 盤後速報 - 宇瞻(8271)次交易(2)日除息3.15元，參考價64.15元
- 盤後速報 - 立碁(8111)次交易(2)日除息0.8元，參考價22.9元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇