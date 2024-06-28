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鉅亨速報

盤後速報 - 台灣大(3045)下週(7月8日)除息4.3元，預估參考價104.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05

台灣大(3045-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.3元。

以今日(7月1日)收盤價109.00元計算，預估參考價為104.7元，息值合計為4.3元，股息殖利率3.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

台灣大(3045-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為通訊業。近5日股價上漲0.94%，集中市場加權指數下跌0.95%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/08 109.00 4.3 3.94% 0.0
2023/06/30 100.5 4.3 4.28% 0.0
2022/07/08 108.0 4.3 3.98% 0.0
2021/08/23 101.5 4.2995 4.24% 0.0
2020/07/17 114.0 4.75 4.17% 0.0

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