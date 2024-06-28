盤後速報 - 長榮航(2618)下週(7月8日)除息1.8元，預估參考價36.95元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05
長榮航(2618-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
以今日(7月1日)收盤價38.75元計算，預估參考價為36.95元，息值合計為1.8元，股息殖利率4.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
長榮航(2618-TW)所屬產業為航運業，主要業務為國際航線之定期及不定期航空客貨運輸業務。近5日股價上漲0.79%，集中市場加權指數下跌0.95%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/08
|38.75
|1.8
|4.65%
|0.0
|2023/07/14
|39.75
|0.79907
|2.01%
|0.0
|2022/08/04
|30.75
|0.5917
|1.92%
|0.0
|2020/09/03
|11.45
|0.25
|2.18%
|0.0
|2019/09/05
|14.25
|0.4973
|3.49%
|0.2984
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