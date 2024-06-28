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鉅亨速報

盤後速報 - 長榮航(2618)下週(7月8日)除息1.8元，預估參考價36.95元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05

長榮航(2618-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(7月1日)收盤價38.75元計算，預估參考價為36.95元，息值合計為1.8元，股息殖利率4.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

長榮航(2618-TW)所屬產業為航運業，主要業務為國際航線之定期及不定期航空客貨運輸業務。近5日股價上漲0.79%，集中市場加權指數下跌0.95%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/08 38.75 1.8 4.65% 0.0
2023/07/14 39.75 0.79907 2.01% 0.0
2022/08/04 30.75 0.5917 1.92% 0.0
2020/09/03 11.45 0.25 2.18% 0.0
2019/09/05 14.25 0.4973 3.49% 0.2984

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