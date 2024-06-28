盤後速報 - 東浦(3290)下週(7月8日)除息1元，預估參考價28.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05
東浦(3290-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月1日)收盤價29.80元計算，預估參考價為28.8元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
東浦(3290-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種塑膠製品及模具製造、加工及買賣業務。電子零組件製造加工及買賣業務。有線通信機械器材製造及電信器材批發、零售。近5日股價上漲0.68%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/08
|29.80
|0.9953
|3.34%
|0.0
|2023/07/07
|26.95
|0.5688
|2.11%
|0.0
|2022/09/29
|19.6
|0.5
|2.55%
|0.0
|2021/08/26
|12.75
|0.2
|1.57%
|0.0
|2020/09/17
|15.05
|0.5
|3.32%
|0.0
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