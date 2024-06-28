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鉅亨速報

盤後速報 - 東浦(3290)下週(7月8日)除息1元，預估參考價28.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05

東浦(3290-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月1日)收盤價29.80元計算，預估參考價為28.8元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

東浦(3290-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種塑膠製品及模具製造、加工及買賣業務。電子零組件製造加工及買賣業務。有線通信機械器材製造及電信器材批發、零售。近5日股價上漲0.68%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/08 29.80 0.9953 3.34% 0.0
2023/07/07 26.95 0.5688 2.11% 0.0
2022/09/29 19.6 0.5 2.55% 0.0
2021/08/26 12.75 0.2 1.57% 0.0
2020/09/17 15.05 0.5 3.32% 0.0

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