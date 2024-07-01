AI狂潮催動 上半年台股大漲28% 全亞洲第一 台積電狂飆63%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-01 11:51

投資人對人工智慧（AI）的信心催動上半年台股大漲 28%，成為亞太地區表現最搶眼的市場。

資產管理公司 T. Rowe Price 全球股票投資組合專家 Rahul Ghosh 表示：「今年全球市場的表現很大程度上受到 AI 和央行政策的影響，這種情況可能會持續下去。」

他表示，AI 投資周期的潛力和規模繼續帶動全球經濟活動，且 AI 投資的影響正在擴大到工業、材料、公用事業等領域。

日經 225 指數在今年稍早多次刷新歷史紀錄後，上半年大漲約 18%，全亞太位居第二。

日經 225 指數在 2 月 22 日突破泡沫經濟時期的天花板 38,915 點，3 月初首度衝破 4 萬點大關，3 月 22 日收在 40,888 點，寫下歷史新高紀錄。

此外，香港恒生指數漲 3.94%，滬深 300 指數漲 0.89％，多頭氣勢相對較弱。

中國國家統計局周日公布的數據顯示，6 月製造業採購經理人指數（PMI）維持在 49.5 的水準，連續第二個月處於萎縮區間，符合經濟學家預期。

據《第一財經》報導，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，受內需不振、外需邊際放緩影響，6 月製造業 PMI 連續兩個月處在收縮區間，顯示在房地產行業持續調整的背景下，經濟回升基礎尚不穩固，其中有效需求不足是主要矛盾。