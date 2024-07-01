毛利率勝LV！攜程市值半年增千億超過百度 但專家直指一大隱憂

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 13:55

中國國家移民管理局數據顯示，今年首季外國人造訪中國數量較去年同期成長逾 3 倍，以旅遊觀光為主的佔比達到三成以上，中國線上旅遊網站 (OTA) 攜程 0(CTRP-US) 則無疑是最大受益者之一。

中國財經自媒體《智谷趨勢》報導，今年首季攜程營收年增 29% 至 119.2 億人民幣，淨利年增 27.51% 至 43.1 億人民幣，毛利率比 LV 都高，市值更在半年飆漲 1000 億港元，超過百度，成為僅次於拼多多、騰訊、阿里巴巴、美團、網易、小米和京東的中國第八大網路公司。

從攜程過去三年毛利率走勢來看，哪怕是在 2020 和 2021 年疫情最嚴重的階段，毛利率都高過 77%，但動不動就漲價的 LV，毛利率也才維持在 65% 到 70% 之間; 更不用說人效比 (PES) 逆天的拼多多，去年毛利率也才 62.96%，這些數據顯示三年疫情雖重挫攜程的業績基本盤，但獲利能力始終橫掃一眾網路巨頭。

雖然在疫情期間，美團跟抖音陸續發起偷家計畫，前者在 2021 年超過 Booking 成為間夜量排名全球第一的 OTA，抖音去年也將「酒店旅遊」升級為與到店業務平行的部門，但既沒有高頻消費的流量池，也沒吸引人影音內容的攜程，理應被美團和抖音打的措手不及、落花流水，不過結果卻跌破許多人眼鏡。

從市佔率來看，根據交易國際的數據，抖音酒旅去年市佔率將從 2% 提升到 3%，攜程成長 5 個百分點，美團下滑了 3 個百分點，飛豬則下滑 1 個百分點。

雖然美團和抖音龐大的流量可以吸引到更多商家加入來抬高利潤，但攜程的地位之所以未遭動搖，主要因為攜程擁有最廣大的高星級飯店資源。

根據公開數據，2022 年攜程就涵蓋超過 8 千家高星 (四星、五星飯店。早在 2012 年，攜程就與萬豪、君瀾、港中旅維景、海航、粵海、華僑城和書香等國內高星級飯店達成合作。這麼多年來，高星級飯店在攜程的飯店營收佔比將近 80%。

美團曾在 2020 年第二季公佈過高星級酒店間夜量的佔比在 16% 左右，此後未再公佈，抖音在去年 12 月團購住宿銷量前十強榜單上更未見到任何高檔飯店。

報導指出，攜程之所以搞得定高星級酒店，主要有兩大原因。第一是高星級飯店不差錢，他們看重的不是付多少傭金，而是付了傭金能不能帶來穩定的客流。其次，高檔飯店可不在傭金上提要求，但在服務水準絕不妥協。

美團用 8%-10% 的低傭金向高星級飯店釋出最大誠意，抖音就算傭金率提高也才 8%。相比之下，攜程的傭金為 10% 到 15%。

高星級飯店認為美團和抖音的平台調性與自身不相符。以美團為例，使用者集中在學生和白領之間，日均住宿消費不超過 500 人民幣，但四星以上飯店最低價也在 7、800 人民幣，但攜程在酒旅上的早期定位就是商旅人士的出差需求。

但當攜程終於強勢復甦，危機也拉響了警報。隨著飯店連鎖化程度提高，顯示行業越來越向大型企業集中，飯店集團跟攜程談判的話語權越來越大。高星級飯店也不願意再被流量挾持，紛紛加碼直銷。

當旅遊業復甦，訂單量湧入平台後，關於攜程服務的投訴也來到高點。黑貓投訴平臺數據顯示，截至 2024 年 1 月 17 日，平台上關於攜程的投訴量也有所上升。