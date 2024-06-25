Chipotle今晚執行1拆50股票分割、波音提出以每股35美元價格收購Spirit Aerosystems。

鉅亨研報 2024-06-25 17:51

一、本週總經數據與美股財報

二、美股重點摘要

1. Chipotle 今晚執行 1 拆 50 股票分割：Chipotle(CMG.US) 於 3 月宣布以 1 股拆 50 股的股票分割，今晚盤後 Chipotle 將執行 1：50 的股票分割，每位股東在今晚收盤後將獲得 49 股額外發行的股份。若以昨日收盤價 3193.74 美元來看，週三開盤價將為 63.8478。

2. 波音提出以每股 35 美元價格收購 Spirit Aerosystems：波音 (BA.US) 已提出主要以股票交易方式收購 Spirit Aerosystems (SPR.US)，其主要供應商的估值約為每股 35 美元。若以週一收盤價 33.07 美元來看，約溢價 5.84%，根據該交易，Spirit 將放棄為波音的競爭對手空中巴士製造零件的業務。

3. SolarEdge 的客戶申請破產，1140 萬美元欠款可能無法收到，盤後大跌 - 13.16%：SolarEdge(SEDG.US) 昨日宣布計劃發行 3 億美元的可轉換優先票據，此票據將於 2029 年到期。SolarEdge 還表示，其客戶 PM&M Electric 已申請破產，因而有可能無法收到有擔保本票欠下的 1140 萬美元款項，且其收取的任何款項都有可能要嚴重延遲後才能收到。