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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：和黃醫藥(HCM-US)EPS預估下修至-0.6元，預估目標價為27.31元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 14:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對和黃醫藥(HCM-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.56元下修至-0.6元，其中最高估值0.33元，最低估值-1.15元，預估目標價為27.31元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.33(0.33)1.880.810.26
最低值-1.15(-1.15)-0.350.160.26
平均值-0.47(-0.46)0.180.50.26
中位數-0.6(-0.56)0.050.510.26

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.33億10.09億13.02億15.81億
最低值6.12億7.71億9.30億15.81億
平均值6.83億8.48億10.46億15.81億
中位數6.87億8.14億10.06億15.81億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.80-0.90-1.25-2.150.60
營業收入2.05億2.28億3.56億4.26億8.38億

詳細資訊請看美股內頁：
和黃醫藥(HCM-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHCM

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