鉅亨速報 - Factset 最新調查：和黃醫藥(HCM-US)EPS預估下修至-0.6元，預估目標價為27.31元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 14:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對和黃醫藥(HCM-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.56元下修至-0.6元，其中最高估值0.33元，最低估值-1.15元，預估目標價為27.31元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.33(0.33)
|1.88
|0.81
|0.26
|最低值
|-1.15(-1.15)
|-0.35
|0.16
|0.26
|平均值
|-0.47(-0.46)
|0.18
|0.5
|0.26
|中位數
|-0.6(-0.56)
|0.05
|0.51
|0.26
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.33億
|10.09億
|13.02億
|15.81億
|最低值
|6.12億
|7.71億
|9.30億
|15.81億
|平均值
|6.83億
|8.48億
|10.46億
|15.81億
|中位數
|6.87億
|8.14億
|10.06億
|15.81億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.80
|-0.90
|-1.25
|-2.15
|0.60
|營業收入
|2.05億
|2.28億
|3.56億
|4.26億
|8.38億
詳細資訊請看美股內頁：
和黃醫藥(HCM-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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