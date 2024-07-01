旅天下祭出歐洲郵輪行程 切入高端旅遊版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-01 11:02

旅遊業者旅天下 (6961-TW) 今 (1) 日指出，即日起至 7 月 15 日舉辦夏季線上旅展，並自 7 月 12 日至 15 日參加 2024 STE 台北國際夏季旅展，祭出清倉一口價、早鳥預購最高折 2 萬元兩大特惠，並將跟上旅遊市場 M 型化發展趨勢，以高單價歐洲郵輪行程挺進高端市場。

旅天下表示，4 月 TTE 線上旅展銷售逾 5000 人次，年增達 25%，顯示出國旅遊風氣熱，尤其近來受惠日元貶勢、台日包機航線增加，國人遊日屢創高峰；據日本觀光局統計，前 5 月訪日外國客總數為 14641500 人次，年增幅高達 70%，其中台灣遊客排名第 3，年增近 74%。

旅天下觀察，隨著各國訪日遊客激增，衍生熱門觀光景點大排長龍、不少寺廟神社的參觀費調漲、住宿費用上漲等因素，使旅客開始傾向走訪日本二、三線城市，並拉長旅遊天數，因此，今年旅天下包機直飛東北花卷、北海道函館持續熱銷，訂單能見度已達明年第一季。

另一方面，旅天下提到，疫後旅客喜好逐漸走向分眾，M 型化市場趨於明顯，因此為順應潮流，除了過往主打與低成本航空配合、高 CP 值產品，也將挺進高端市場，推出每人約 20 萬元的「歐洲維京河輪 13 日」商品，以及每人約 58.9 萬元的「法國頂級龐洛郵輪賞極光 15 日」，搶攻奢華慢旅商機。

而在平價旅遊的布局上，旅天下此次旅展中聯手台灣虎航獨家直飛日本東北花卷及北海道函館，祭出一口價，「花卷奧入瀨溪 5 日」下殺至每人 23888 元起；原價 32888 元的「函館三大蟹吃到飽雙溫泉 5 日」則狂殺萬元，每人 22888 元起。