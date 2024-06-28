台股重上2萬3 外資趕緊回補89億元 買超著墨這5檔金控股

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-28 17:23

台北股市大盤今 (28) 日終場上漲 126.27 點或 0.55%，收盤報 23032.25 點，市場成交值爲 4359.06 億元，外資終結連五日的在台股賣超，今天回補 88.99 億元，三大法人合計買超 90.96 億元。外資外資買超前十名有包括新光金 (2888-TW) 及元大金 (2885-TW) 等這 5 檔金控股。

同時，新台幣兌美元匯率以 32.450 元作收、升值 8.0 分，成交金額 10.57 億美元。上午新台幣以 32.550 元開出，盤中最高 32.430 元，最低 32.590 元。

三大法人今天在集中市場外資買超 88.99 億元，投信賣超 5.25 億元；自營商買超 7.22 億元，三大法人合計買超 90.96 億元。在期貨市場方面，外資今天交易口數淨額爲空單 2107 口，未平倉合約口數達 25509 口。

6 月 28 日外資在集中市場買超較多的個股爲，新光金、元大金、旺宏、華通、佳世達、國票金、燿華、和碩、富邦金、開發金；賣超較多的個股爲，聯電、群創、長榮航、華航、遠傳、光寶科、國碩、宏碁、台灣大、聯合再生。

6 月 28 日投信在集中市場買超較多的個股爲，聯電、遠傳、台灣大、華航、宏碁、國票金、遠東新、光寶科、神基、台灣高鐵；賣超較多的個股爲旺宏、佳世達、華通、臻鼎 - KY、新唐、國產、仁寶、京元電子、聯強、和碩。

6 月 28 日自營商在集中市場買超較多的個股爲，新光金、至上、開發金、亞泥、國泰金、鴻海、兆豐金、台積電、華邦電、玉山金；賣超較多的個股爲，長榮航、元大金、和碩、新興、中工、世紀鋼、聯強、瑞智、日月光投控、台玻。