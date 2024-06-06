鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估上修至1.37元，預估目標價為62.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-08 08:11
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.31元上修至1.37元，其中最高估值1.56元，最低估值1.15元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.56(1.56)
|2.19
|1.78
|1.9
|最低值
|1.15(1.15)
|1.22
|1.13
|1.07
|平均值
|1.35(1.34)
|1.54
|1.51
|1.47
|中位數
|1.37(1.31)
|1.49
|1.6
|1.49
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.53億
|18.00億
|17.39億
|15.23億
|最低值
|11.21億
|143萬
|13.22億
|12.58億
|平均值
|12.45億
|13.60億
|14.82億
|13.99億
|中位數
|12.33億
|14.73億
|14.70億
|14.07億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.19
|1.13
|1.68
|1.48
|1.19
|營業收入
|8.61億
|10.96億
|12.02億
|10.65億
|10.16億
詳細資訊請看美股內頁：
惠頓貴金屬(WPM-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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