害怕過勞嗎？符合條件者每年1次免費職病健檢 受檢26萬人逾半擔心這「問題」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-29 11:20

預防勝於治療，為維護勞工朋友健康，您知道嗎？其實勞保局有提供每年 1 次預防職業病健康檢查，只要是長期工作接觸「噪音、游離輻射、鎳、甲醛」等 32 類有害作業環境，最近加保年資連續滿 1 年，即可向勞保局提出申請。近 3 年每年平均 26 萬人受檢，其中因噪音作業而受檢的比例竟超過半數。

勞保局每年主動通知約 1 萬 8 千家可能從事有害作業之投保單位關於健檢相關資訊，經統計，近 3 年平均每年約有 25 萬 9 千餘人受檢，健檢費用約 2 億 7 千餘萬元，其中受檢人數最多者為噪音作業，約 13 萬 9 千餘人，粉塵 9 萬 2880 人、游離輻射 3 萬 8722 人，其中需要治療或是更進一步追蹤病況的人數則是介於 1 萬至 1 萬 1000 人之間。

勞保局表示，預防職業病健康檢查與一般健康檢查不同的地方，在於及早發現職業病初期徵兆，早日治療，以達到預防職業病之目的。因此，為落實預防成效，針對每種有害作業的特殊性進行不同檢查，例如噪音作業勞工檢查耳道及聽力，粉塵作業勞工則拍攝胸部Ｘ光、檢查肺功能。如檢查結果有異常情形，勞保局會主動發函勞工朋友前往職業醫學科追蹤檢查，經診斷確定罹患職業病，可另外申請相關給付。