陸委會調升陸港澳旅遊示警 國台辦回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-29 00:48

陸委會把大陸、香港、澳門旅遊警示調升為「橙色」燈號，建議民眾避免非必要旅行，對此中國國台辦在周五（28 日）表示，民進黨當局這套說法完全是抹黑，是恐嚇台灣民眾的政治操弄，北京強烈反對。

國務院台辦發言人朱鳳蓮周五說，北京發布實施依法懲治「台獨」頑固分子的司法文件，不針對、不涉及廣大台灣同胞，針對的是極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子，以及他們實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪。

她表示，只有依法懲治「台獨」頑固分子及其分裂行徑，才能維護台海局勢和平穩定，才能從根本上維護廣大台灣同胞的切身利益福祉。

朱鳳蓮痛批，民進黨當局罔顧事實，惡意抹黑有關司法文件，藉提升所謂旅遊警示進行政治操弄，是對廣大台灣同胞赤裸裸的威脅恐嚇，嚴重侵害台灣民眾正當權益，破壞兩岸關係發展。

她強調，台灣民眾來大陸旅遊的興趣意願強烈，台灣旅遊業也一直呼籲民進黨當局早日解除台灣旅行社組團赴大陸旅遊禁令。民進黨當局不僅不回應民意，反而粗暴阻撓台灣民眾來大陸旅遊，嚴重損害台灣民眾和相關業者利益，不得人心。