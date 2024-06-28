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鉅亨速報

盤後速報 - 合勤控(3704)下週(7月5日)除息1.5元，預估參考價38.4元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05

合勤控(3704-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(6月28日)收盤價39.90元計算，預估參考價為38.4元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

合勤控(3704-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為一般投資業。近5日股價下跌2.1%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/05 39.90 1.49524 3.75% 0.0
2023/08/25 48.8 1.23809 2.54% 0.0
2022/08/25 28.45 0.5087 1.79% 0.0
2021/08/26 26.1 0.4985 1.91% 0.0
2017/08/25 13.65 0.2 1.47% 0.0

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集中市場加權指數23032.250.55%
合勤控39.90.76%

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