盤後速報 - 合勤控(3704)下週(7月5日)除息1.5元，預估參考價38.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05
合勤控(3704-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(6月28日)收盤價39.90元計算，預估參考價為38.4元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
合勤控(3704-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為一般投資業。近5日股價下跌2.1%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/05
|39.90
|1.49524
|3.75%
|0.0
|2023/08/25
|48.8
|1.23809
|2.54%
|0.0
|2022/08/25
|28.45
|0.5087
|1.79%
|0.0
|2021/08/26
|26.1
|0.4985
|1.91%
|0.0
|2017/08/25
|13.65
|0.2
|1.47%
|0.0
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