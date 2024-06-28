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鉅亨速報

盤後速報 - 華祺(5015)下週(7月5日)除息3元，預估參考價44.2元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05

華祺(5015-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(6月28日)收盤價47.20元計算，預估參考價為44.2元，息值合計為3.0元，股息殖利率6.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

華祺(5015-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為不銹鋼螺絲。不銹鋼線材。近5日股價上漲1.73%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/05 47.20 3.0 6.36% 0.0
2023/06/29 53.2 5.6 10.53% 0.0
2022/07/07 40.8 3.5 8.58% 0.0
2021/07/28 35.15 1.9 5.41% 0.0
2020/07/08 35.95 2.4 6.68% 0.0

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