盤後速報 - 華祺(5015)下週(7月5日)除息3元，預估參考價44.2元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05
華祺(5015-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(6月28日)收盤價47.20元計算，預估參考價為44.2元，息值合計為3.0元，股息殖利率6.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
華祺(5015-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為不銹鋼螺絲。不銹鋼線材。近5日股價上漲1.73%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/05
|47.20
|3.0
|6.36%
|0.0
|2023/06/29
|53.2
|5.6
|10.53%
|0.0
|2022/07/07
|40.8
|3.5
|8.58%
|0.0
|2021/07/28
|35.15
|1.9
|5.41%
|0.0
|2020/07/08
|35.95
|2.4
|6.68%
|0.0
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