search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 雲豹能源(6869)大漲7.67%，報231.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 13:05

雲豹能源(6869-TW)28日13:05股價上漲16.5元，報231.5元，漲幅7.67%，成交5,277張。

雲豹能源(6869-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為再生能源服務之開發、投資設置、維運管理之一站式整合服務。

近5日股價上漲40.98%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-253 張
  • 外資買賣超：-457 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+204 張
  • 融資增減：+1,333 張
  • 融券增減：+1,973 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23032.250.55%

相關權證

加權指數法興 槓桿4.81
加權指數法興 槓桿0.02

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty