盤中速報 - 雲豹能源(6869)大漲7.67%，報231.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 13:05
雲豹能源(6869-TW)28日13:05股價上漲16.5元，報231.5元，漲幅7.67%，成交5,277張。
雲豹能源(6869-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為再生能源服務之開發、投資設置、維運管理之一站式整合服務。
近5日股價上漲40.98%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-253 張
- 外資買賣超：-457 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+204 張
- 融資增減：+1,333 張
- 融券增減：+1,973 張
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