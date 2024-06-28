盤中速報 - 聯合再生(3576)急拉3.35%報13.85元，成交113,707張
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 13:04
聯合再生(3576-TW)近5分K漲速3.35%，28日13:04報13.85元，成交113,707張，今日漲幅為0.73％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯合再生(3576-TW)近5日股價上漲18.03%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲0.43%。集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,307 張
- 外資買賣超：-2,563 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+256 張
- 融資增減：-537 張
- 融券增減：0 張
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