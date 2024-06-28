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鉅亨速報

盤中速報 - 聯合再生(3576)急拉3.35%報13.85元，成交113,707張

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 13:04

聯合再生(3576-TW)近5分K漲速3.35%，28日13:04報13.85元，成交113,707張，今日漲幅為0.73％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯合再生(3576-TW)近5日股價上漲18.03%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲0.43%。集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,307 張
  • 外資買賣超：-2,563 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+256 張
  • 融資增減：-537 張
  • 融券增減：0 張

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集中市場加權指數23032.250.55%
聯合再生13.65-0.73%

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加權指數法興 槓桿0.02

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