盤中速報 - 慶騰(4534)急拉3.78%報19.2元，成交1,354張
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:58
慶騰(4534-TW)近5分K漲速3.78%，28日12:58報19.2元，成交1,354張，今日漲幅為9.09％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
慶騰(4534-TW)近5日股價下跌5.63%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數下跌0.04%。櫃買市場加權指數下跌0.85%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-262 張
- 外資買賣超：-260 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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