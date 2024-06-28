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鉅亨速報

盤中速報 - 慶騰(4534)急拉3.78%報19.2元，成交1,354張

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:58

慶騰(4534-TW)近5分K漲速3.78%，28日12:58報19.2元，成交1,354張，今日漲幅為9.09％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

慶騰(4534-TW)近5日股價下跌5.63%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數下跌0.04%。櫃買市場加權指數下跌0.85%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-262 張
  • 外資買賣超：-260 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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