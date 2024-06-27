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鉅亨速報

盤中速報 - 聯合再生(3576)股價拉至漲停，漲停價13.75元，成交84,865張

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 12:48

聯合再生(3576-TW)27日12:48上漲1.25元，股價漲停報13.75元，委買34,481張，成交84,865張。

主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售(1) 太陽能電池及相關系統。(2)太陽能發電模組及晶圓。(3) 兼營與本公司產品相關之進出口貿易業務。所屬產業為光電業，相關光 電 業近5日上漲1.45%。

聯合再生(3576-TW)近5日股價上漲8.23%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,335 張
  • 外資買賣超：+3,280 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+55 張
  • 融資增減：-276 張
  • 融券增減：0 張

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