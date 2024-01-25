愛山林居上市建商2023年北台灣住宅產品推案量榜首

市調機構統計北台灣 2023 年住宅產品推案十大建商，依推案量計依序為寶佳、茂德、愛山林 (2540-TW)、三圓 (4416-TW)、新潤、璞真、中悦、富宇、馥華、森聯，前十大建商推案量總計約為 3209.5 億元，相較 2022 年 7.7%，上市建商以愛山林排名第一 ；而言推案最大戶寶佳也量能修正，年度推案量跌破 1000 億元，不過還是六度奪下推案王寶座。

住展發言人陳炳辰指出，在大選、升息、打炒房政策、政經局勢不穩等狀態下，去年房市偏空，建商推案興致缺缺，只要有特定大案推一把就擠進排行榜，三圓機構還一案定江山，乏善可陳的市況不言可喻，不見遍地開花的推案熱潮，買氣均為亮點個案磁吸，十大建商強者恆強，餘者避風頭、待時機可見一斑。

統計顯示，2023 年北台灣十大建商，寶佳去年在北台灣推案量約 816.5 億元，推案版圖涵蓋新北、桃園、宜蘭，與新竹地區，並以桃園市的推案最可觀，佔了其量能的一半，指標建案有八德區的「織未來」、中壢區的「和發水慕白」；另外在新北市淡水新市鎮推出的「鴻灃 COMO」，也為旗下推案亮點。

排名第二是茂德建設，推案量來到約 594 億元，推案集中新北市三重區，「都廳大院 2」與「晴空大地」都是 200 多億元的大案，不僅為茂德系列擔當，還為全年推案量要角，一舉推上亞軍其來有自。

第三名與第四名則是愛山林建設、三圓機構，各有 421 億元與 400 億元的推案量，前者在台北市中山區的「中山麗池」與新北市土城區的「金城帝寶 2 號」都為百億元大案，推升一定量能，亦顯示出整合建設、代銷事業資源的能力。三圓則靠著單一建案「DIAMOND TOWERS 台北之星」就把自己拱上第四名，忠孝東區鍍金地段、都更豪宅話題效應都功不可沒。

在此一排名居首的上市建商之首的愛山林，已獲指數編纂公司 MSCI（明晟）列入全球小型指數台股成分股，並且將發行現增股進行市場籌資預估 2024 年自建案及代銷案雙雙突破千億元，就 2024 年的自建案計畫，將優先公開的包括有竹科旁的「新竹帝寶」第二期、土城 AI 科技軸心的「金城帝寶」、新北科技園區的「市政官邸」系列、北區科技廊帶的「山河帝寶」第二期；北市則有北士科「士科潤山」、中山區百億大案「中山麗池」等，預估自建案總銷金額突破千億大關，有望成為 2024 年全台建商推案前段班。

至於 2024 年愛山林代銷事業方面，有持續熱銷的三重「都廳大院 2」、即將開案的南港「首泰大喆」、堃達中和案、竹圍「森原樹 3」、「伊豆莊園 2」、基隆「德安美麗薈」、高雄台積電 (2330-TW) 旁的「橋科大極」等新案，總計推案量破千億元。