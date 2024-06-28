半導體可望重啟上行週期 布局主動型基金卡位起漲先機
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-28 10:38
2024 年多數半導體產品有望恢復年增長表現，推升整體產值轉為正成長，並再度開啟上行週期，今年下半年受惠 AI 手機與 AI PC 開啟換機潮，需求預期將優於今年上半年，也推升半導體產業動能向上，2025 年持續看佳，而在 AI 帶動第 4 次工業革命引領半導體需求持續成長下，根據國際半導體產業協會預估，2030 年產值將可見到達一兆美元亮眼成績。
日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，衡量全球經濟榮枯的重要指標 - 美銀美林 Global Wave 指標目前正開始反轉向上，該指標一旦觸底反彈後，全球股票未來半年之報酬率及上漲機率均優，而其中半導體股票更將會是領先表現之板塊之一；因此短線半導體類股如遭遇震盪或進入整理，反而將會是較佳的中長線進場布局時機。
觀察 1988-2024 年迄今 Global Wave 指標走勢，一旦美銀美林 Global Wave 指標觸底反轉之後，按照統計經驗顯示，一般全球股票後續一季、半年及一年的報酬率可達 4.9%、8.4% 和 16.1% 不等，且上漲機率逾 80%、甚至 90%，表現優異。
若統計 12 個月累計報酬率表現，半導體類股以 40.9% 的漲幅居所有類股之冠，顯示在股市回彈過程中，半導體類股以高利基性、長天期的優勢引領表現。
日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出，展望 2024 年全球半導體庫存調整接近尾聲，終端產品需求可望逐漸回溫，車用、高效能運算 (HPC) 及 AIoT 等長期需求支持下，半導體市場預期可回復成長軌道，觀察目前全球半導體製程由上至下的每個環節如：邏輯 IC、晶圓代工、NAND Flash 及 DRAM 記憶體等，整體產業資本支出規模皆是受惠於客戶訂單動能強勁。
由於半導體明星隊主要分布於全球美、歐、亞洲地區，建議投資人，可透過投資全球半導體主動型基金，抓住半導體黃金起飛期的投資機會。
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