統一在中國大陸的營運將以健康及穩健原則 維持一定規模

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-27 10:54

統一企業 (1216-TW) 今 (27) 日召開股東會，通過去年財報及股利配發案，統一 2023 年全年財報，稅後純益 183.36 億元，年增 6.8%，每股純益 3.23 元，今天擬配發去年股息 3 元，盈餘配發率達 92.87%。統一董事長羅智先在答覆股東時指出，統一在中國大陸的營運也將保持健康及穩健的原則，也要維持一定的經營規模。

羅智先在會中指出，今年統一將貫徹「誠實勤道、創新求進」的經營理念，秉持取勢、明道、優術的經營方針，持續強化市場地位與競爭力，開創一個向上提升的未來。

統一企業今天召開股東會。(鉅亨網記者張欽發攝)

羅智先指出，「食品安全」是民眾最關心的議題，更是我們絕不妥協的紅線。統一已建置業界最高標準的食品安全中心，更密切關注並掌握各可能影響營運的政策及法令，強化價值鏈的風險控管，針對供應商、原物料、製程、產品進行嚴格的把關。面對食安議題，統一將繼續投入資源、強化專業，抱持戒慎恐懼之心，杜絕風險。

同時，在經營上，羅智先說，統一將運用「一個核心＋四個主軸」經營戰略：以「生活品牌」為戰略核心，透過「製造 + 研發」、「貿易 + 流通」、「體驗＋零售」、「聯盟＋併購」四個主軸，建構亞洲流通生活平台，長期經營目標為提供消費者生活更好的服務、提昇生活品質。