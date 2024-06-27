盤後速報 - 鼎炫-KY(8499)下週(7月4日)除息4元，預估參考價119.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
鼎炫-KY(8499-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(6月27日)收盤價123.50元計算，預估參考價為119.5元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
鼎炫-KY(8499-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為ELECTRONIC SCALES 電子秤。ELECTRONIC MATERIALS 電子材料。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|123.50
|4.0
|3.24%
|0.0
|2023/07/19
|102.5
|2.0
|1.95%
|0.0
|2022/11/08
|109.0
|7.9997
|7.34%
|0.0
|2021/08/16
|135.0
|7.9985
|5.92%
|0.0
|2020/07/08
|134.0
|5.0
|3.73%
|0.0
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