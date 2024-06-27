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鉅亨速報

盤後速報 - 鼎炫-KY(8499)下週(7月4日)除息4元，預估參考價119.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

鼎炫-KY(8499-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(6月27日)收盤價123.50元計算，預估參考價為119.5元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

鼎炫-KY(8499-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為ELECTRONIC SCALES 電子秤。ELECTRONIC MATERIALS 電子材料。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 123.50 4.0 3.24% 0.0
2023/07/19 102.5 2.0 1.95% 0.0
2022/11/08 109.0 7.9997 7.34% 0.0
2021/08/16 135.0 7.9985 5.92% 0.0
2020/07/08 134.0 5.0 3.73% 0.0

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