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鉅亨速報

盤後速報 - 宸曜(6922)下週(7月4日)除息3.57元，預估參考價159.93元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

宸曜(6922-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.57元。

以今日(6月27日)收盤價163.50元計算，預估參考價為159.93元，息值合計為3.57元，股息殖利率2.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

宸曜(6922-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業電腦及其週邊設備。近5日股價下跌3.21%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 163.50 3.57 2.18% 0.0
2023/06/29 151.5 5.7037 3.76% 0.0

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集中市場加權指數22905.98-0.35%
宸曜163.5-1.51%

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