盤後速報 - 諾貝兒(6844)下週(7月4日)除息6.1元，預估參考價152.9元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
諾貝兒(6844-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.1元。
以今日(6月27日)收盤價159.00元計算，預估參考價為152.9元，息值合計為6.1元，股息殖利率3.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
諾貝兒(6844-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為銷售藥品,保健食品,婦嬰用品,醫療器材之連鎖通路。近5日股價下跌3.94%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|159.00
|6.0968
|3.83%
|0.0
|2023/07/06
|225.0
|10.0
|4.44%
|0.0
|2022/07/21
|157.5
|7.0
|4.44%
|0.0
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