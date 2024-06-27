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鉅亨速報

盤後速報 - 諾貝兒(6844)下週(7月4日)除息6.1元，預估參考價152.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

諾貝兒(6844-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.1元。

以今日(6月27日)收盤價159.00元計算，預估參考價為152.9元，息值合計為6.1元，股息殖利率3.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

諾貝兒(6844-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為銷售藥品,保健食品,婦嬰用品,醫療器材之連鎖通路。近5日股價下跌3.94%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 159.00 6.0968 3.83% 0.0
2023/07/06 225.0 10.0 4.44% 0.0
2022/07/21 157.5 7.0 4.44% 0.0

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集中市場加權指數22905.98-0.35%

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