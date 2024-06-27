盤後速報 - 尖點(8021)下週(7月4日)除息0.8元，預估參考價30.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
尖點(8021-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(6月27日)收盤價31.20元計算，預估參考價為30.4元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
尖點(8021-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。近5日股價下跌0.47%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|31.20
|0.8
|2.56%
|0.0
|2023/08/04
|33.85
|2.0
|5.91%
|0.0
|2022/07/21
|30.1
|2.3
|7.64%
|0.0
|2021/08/09
|44.5
|1.58
|3.55%
|0.0
|2020/07/27
|23.85
|1.2
|5.03%
|0.0
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