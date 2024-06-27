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鉅亨速報

盤後速報 - 尖點(8021)下週(7月4日)除息0.8元，預估參考價30.4元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

尖點(8021-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(6月27日)收盤價31.20元計算，預估參考價為30.4元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

尖點(8021-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。近5日股價下跌0.47%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 31.20 0.8 2.56% 0.0
2023/08/04 33.85 2.0 5.91% 0.0
2022/07/21 30.1 2.3 7.64% 0.0
2021/08/09 44.5 1.58 3.55% 0.0
2020/07/27 23.85 1.2 5.03% 0.0

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