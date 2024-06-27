盤後速報 - 基士德-KY(6641)下週(7月4日)除息1元，預估參考價39.8元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
基士德-KY(6641-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(6月27日)收盤價40.80元計算，預估參考價為39.8元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
基士德-KY(6641-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為環保設備製造。環保設備銷售。環保工藝技術服務。近5日股價下跌1.09%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|40.80
|1.0
|2.45%
|0.0
|2023/07/06
|54.3
|3.5
|6.45%
|0.0
|2022/07/05
|62.4
|4.5
|7.21%
|0.0
|2021/08/04
|67.8
|4.5
|6.64%
|0.0
|2020/07/13
|69.2
|4.5672
|6.6%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 森鉅(8942)次交易(28)日除權息3元，參考價66.33元
- 盤後速報 - 可寧衛(8422)次交易(28)日除息10元，參考價181.0元
- 盤後速報 - 日友(8341)次交易(28)日除息3.8元，參考價95.3元
- 盤後速報 - 至上(8112)次交易(28)日除息4.04元，參考價77.66元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇