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鉅亨速報

盤後速報 - 基士德-KY(6641)下週(7月4日)除息1元，預估參考價39.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

基士德-KY(6641-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(6月27日)收盤價40.80元計算，預估參考價為39.8元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

基士德-KY(6641-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為環保設備製造。環保設備銷售。環保工藝技術服務。近5日股價下跌1.09%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 40.80 1.0 2.45% 0.0
2023/07/06 54.3 3.5 6.45% 0.0
2022/07/05 62.4 4.5 7.21% 0.0
2021/08/04 67.8 4.5 6.64% 0.0
2020/07/13 69.2 4.5672 6.6% 0.0

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