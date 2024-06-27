盤後速報 - 智聯服務(6751)下週(7月4日)除息2元，預估參考價68.1元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
智聯服務(6751-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(6月27日)收盤價70.10元計算，預估參考價為68.1元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
智聯服務(6751-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為系統整合。其他服務。近5日股價下跌3.82%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|70.10
|2.0
|2.85%
|0.0
|2023/07/03
|102.0
|3.0
|2.94%
|0.0
|2022/06/28
|41.3
|2.1
|5.08%
|0.0
|2021/07/16
|64.4
|2.1
|3.26%
|0.0
|2020/08/13
|0.0
|2.0527
|0.0%
|0.0
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