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鉅亨速報

盤後速報 - 智聯服務(6751)下週(7月4日)除息2元，預估參考價68.1元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

智聯服務(6751-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(6月27日)收盤價70.10元計算，預估參考價為68.1元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

智聯服務(6751-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為系統整合。其他服務。近5日股價下跌3.82%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 70.10 2.0 2.85% 0.0
2023/07/03 102.0 3.0 2.94% 0.0
2022/06/28 41.3 2.1 5.08% 0.0
2021/07/16 64.4 2.1 3.26% 0.0
2020/08/13 0.0 2.0527 0.0% 0.0

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