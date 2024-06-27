盤後速報 - 宇智(6470)下週(7月4日)除息2.8元，預估參考價56.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
宇智(6470-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。
以今日(6月27日)收盤價59.20元計算，預估參考價為56.4元，息值合計為2.8元，股息殖利率4.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
宇智(6470-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為設計及製造以無線寬頻及數位串流為核心技術之網路通訊設備。近5日股價上漲4.73%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|59.20
|2.8
|4.73%
|0.0
|2023/04/20
|74.1
|3.9985
|5.4%
|0.0
|2022/06/09
|67.5
|2.6917
|3.99%
|0.0
|2021/06/11
|52.0
|3.5
|6.73%
|0.0
|2020/07/10
|48.4
|2.5
|5.17%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 森鉅(8942)次交易(28)日除權息3元，參考價66.33元
- 盤後速報 - 可寧衛(8422)次交易(28)日除息10元，參考價181.0元
- 盤後速報 - 日友(8341)次交易(28)日除息3.8元，參考價95.3元
- 盤後速報 - 至上(8112)次交易(28)日除息4.04元，參考價77.66元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇