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鉅亨速報

盤後速報 - 新普(6121)下週(7月4日)除息11.7元，預估參考價422.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

新普(6121-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.7元。

以今日(6月27日)收盤價434.50元計算，預估參考價為422.8元，息值合計為11.7元，股息殖利率2.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

新普(6121-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電池製造業電池組裝配(筆記型電腦電池組、行動電話電池組)。近5日股價上漲4.66%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 434.50 11.7 2.69% 0.0
2023/12/21 425.5 10.0 2.35% 0.0
2023/07/06 334.5 14.5 4.33% 0.0
2022/12/21 291.0 13.1 4.5% 0.0
2022/07/13 258.0 26.0 10.08% 0.0

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