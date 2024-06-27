盤後速報 - 新普(6121)下週(7月4日)除息11.7元，預估參考價422.8元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
新普(6121-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.7元。
以今日(6月27日)收盤價434.50元計算，預估參考價為422.8元，息值合計為11.7元，股息殖利率2.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
新普(6121-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電池製造業電池組裝配(筆記型電腦電池組、行動電話電池組)。近5日股價上漲4.66%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|434.50
|11.7
|2.69%
|0.0
|2023/12/21
|425.5
|10.0
|2.35%
|0.0
|2023/07/06
|334.5
|14.5
|4.33%
|0.0
|2022/12/21
|291.0
|13.1
|4.5%
|0.0
|2022/07/13
|258.0
|26.0
|10.08%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 森鉅(8942)次交易(28)日除權息3元，參考價66.33元
- 盤後速報 - 可寧衛(8422)次交易(28)日除息10元，參考價181.0元
- 盤後速報 - 日友(8341)次交易(28)日除息3.8元，參考價95.3元
- 盤後速報 - 至上(8112)次交易(28)日除息4.04元，參考價77.66元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇