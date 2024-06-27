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鉅亨速報

盤後速報 - 聖暉(5536)下週(7月4日)除息6元，預估參考價266.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

聖暉(5536-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

以今日(6月27日)收盤價272.00元計算，預估參考價為266.0元，息值合計為6.0元，股息殖利率2.21%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

聖暉(5536-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電子及生技醫藥等高科技產業無塵室機電.製程設施之設計與建造。節能技術服務。機電空調系統整合。近5日股價上漲8.96%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 272.00 6.0 2.21% 0.0
2024/01/15 179.0 4.5 2.51% 0.0
2023/07/06 153.5 8.257 5.38% 0.0
2023/02/07 114.0 3.4242 3.0% 0.0
2022/06/30 188.5 15.0 7.96% 0.0

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