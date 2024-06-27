盤後速報 - 聖暉(5536)下週(7月4日)除息6元，預估參考價266.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
聖暉(5536-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
以今日(6月27日)收盤價272.00元計算，預估參考價為266.0元，息值合計為6.0元，股息殖利率2.21%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
聖暉(5536-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電子及生技醫藥等高科技產業無塵室機電.製程設施之設計與建造。節能技術服務。機電空調系統整合。近5日股價上漲8.96%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|272.00
|6.0
|2.21%
|0.0
|2024/01/15
|179.0
|4.5
|2.51%
|0.0
|2023/07/06
|153.5
|8.257
|5.38%
|0.0
|2023/02/07
|114.0
|3.4242
|3.0%
|0.0
|2022/06/30
|188.5
|15.0
|7.96%
|0.0
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