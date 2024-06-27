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鉅亨速報

盤後速報 - 佳必琪(6197)下週(7月4日)除息4.2元，預估參考價187.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

佳必琪(6197-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。

以今日(6月27日)收盤價192.00元計算，預估參考價為187.8元，息值合計為4.2元，股息殖利率2.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

佳必琪(6197-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為高速光電/光纜/模組/連接器/線束(雲端網通)。連接器/線束(智能連結產業)、(新能源)、(消費性電子)。IoT(物聯網系統)之以上相關產品研發，生產與銷售。近5日股價上漲5.93%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 192.00 4.2 2.19% 0.0
2023/07/12 70.8 3.2 4.52% 0.0
2022/07/15 36.25 3.0 8.28% 0.0
2021/06/29 41.0 2.9 7.07% 0.0
2020/07/09 43.7 3.0 6.86% 0.0

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