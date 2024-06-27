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鉅亨速報

盤後速報 - 力旺(3529)下週(7月4日)除息17.5元，預估參考價2512.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

力旺(3529-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利17.5元。

以今日(6月27日)收盤價2530.00元計算，預估參考價為2512.5元，息值合計為17.5元，股息殖利率0.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

力旺(3529-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為嵌入式非揮發記憶體IP授權及技術服務。近5日股價下跌3.25%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 2530.00 17.499 0.69% 0.0
2023/06/29 2095.0 20.4994 0.98% 0.0
2022/06/30 1160.0 13.9998 1.21% 0.0
2021/07/16 1475.0 8.999 0.61% 0.0
2020/06/30 525.0 7.0 1.33% 0.0

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