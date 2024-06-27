盤後速報 - 力旺(3529)下週(7月4日)除息17.5元，預估參考價2512.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
力旺(3529-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利17.5元。
以今日(6月27日)收盤價2530.00元計算，預估參考價為2512.5元，息值合計為17.5元，股息殖利率0.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
力旺(3529-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為嵌入式非揮發記憶體IP授權及技術服務。近5日股價下跌3.25%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|2530.00
|17.499
|0.69%
|0.0
|2023/06/29
|2095.0
|20.4994
|0.98%
|0.0
|2022/06/30
|1160.0
|13.9998
|1.21%
|0.0
|2021/07/16
|1475.0
|8.999
|0.61%
|0.0
|2020/06/30
|525.0
|7.0
|1.33%
|0.0
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