盤後速報 - 中華電(2412)下週(7月4日)除息4.76元，預估參考價121.24元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
中華電(2412-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.76元。
以今日(6月27日)收盤價126.00元計算，預估參考價為121.24元，息值合計為4.76元，股息殖利率3.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
中華電(2412-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電信事業。近5日股價下跌1.57%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|126.00
|4.758
|3.78%
|0.0
|2023/06/29
|121.5
|4.702
|3.87%
|0.0
|2022/06/30
|130.5
|4.608
|3.53%
|0.0
|2021/08/25
|115.5
|4.306
|3.73%
|0.0
|2020/07/02
|116.5
|4.226
|3.63%
|0.0
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