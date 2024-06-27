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鉅亨速報

盤後速報 - 中華電(2412)下週(7月4日)除息4.76元，預估參考價121.24元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

中華電(2412-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.76元。

以今日(6月27日)收盤價126.00元計算，預估參考價為121.24元，息值合計為4.76元，股息殖利率3.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

中華電(2412-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電信事業。近5日股價下跌1.57%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 126.00 4.758 3.78% 0.0
2023/06/29 121.5 4.702 3.87% 0.0
2022/06/30 130.5 4.608 3.53% 0.0
2021/08/25 115.5 4.306 3.73% 0.0
2020/07/02 116.5 4.226 3.63% 0.0

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