盤後速報 - 承啟(2425)下週(7月4日)除息0.45元，預估參考價37.55元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
承啟(2425-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.45元。
以今日(6月27日)收盤價38.00元計算，預估參考價為37.55元，息值合計為0.45元，股息殖利率1.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
承啟(2425-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一。電腦零組件、週邊設備製造加工及買賣。近5日股價下跌0.13%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|38.00
|0.45
|1.18%
|0.0
|2023/07/05
|42.2
|0.8
|1.9%
|0.0
|2022/07/01
|28.5
|0.6
|2.11%
|0.0
|2021/08/13
|27.75
|0.5
|1.8%
|0.0
|2020/07/08
|24.95
|0.3
|1.2%
|0.0
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