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鉅亨速報

盤後速報 - 承啟(2425)下週(7月4日)除息0.45元，預估參考價37.55元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

承啟(2425-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.45元。

以今日(6月27日)收盤價38.00元計算，預估參考價為37.55元，息值合計為0.45元，股息殖利率1.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

承啟(2425-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一。電腦零組件、週邊設備製造加工及買賣。近5日股價下跌0.13%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 38.00 0.45 1.18% 0.0
2023/07/05 42.2 0.8 1.9% 0.0
2022/07/01 28.5 0.6 2.11% 0.0
2021/08/13 27.75 0.5 1.8% 0.0
2020/07/08 24.95 0.3 1.2% 0.0

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集中市場加權指數22905.98-0.35%
承啟380.00%

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