盤後速報 - 金寶(2312)下週(7月4日)除息0.3元，預估參考價17.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
金寶(2312-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(6月27日)收盤價17.70元計算，預估參考價為17.4元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
金寶(2312-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品等之製造、加工、買賣。近5日股價下跌0.28%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|17.70
|0.29978
|1.69%
|0.0
|2023/06/28
|14.7
|0.29981
|2.04%
|0.0
|2022/08/02
|12.85
|0.1984
|1.54%
|0.0
|2021/06/22
|13.0
|0.2913
|2.24%
|0.0
|2020/07/09
|10.85
|0.3059
|2.82%
|0.0
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