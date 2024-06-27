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鉅亨速報

盤後速報 - 金寶(2312)下週(7月4日)除息0.3元，預估參考價17.4元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

金寶(2312-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(6月27日)收盤價17.70元計算，預估參考價為17.4元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

金寶(2312-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品等之製造、加工、買賣。近5日股價下跌0.28%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 17.70 0.29978 1.69% 0.0
2023/06/28 14.7 0.29981 2.04% 0.0
2022/08/02 12.85 0.1984 1.54% 0.0
2021/06/22 13.0 0.2913 2.24% 0.0
2020/07/09 10.85 0.3059 2.82% 0.0

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