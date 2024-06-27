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鉅亨速報

盤後速報 - 神隆(1789)下週(7月4日)除息0.3元，預估參考價28.65元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

神隆(1789-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(6月27日)收盤價28.95元計算，預估參考價為28.65元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

神隆(1789-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥、針劑製劑之研發、產銷及相關產品之諮詢及技術服務業務。生物技術服務。國際貿易業。近5日股價上漲2.11%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 28.95 0.3 1.04% 0.0
2023/07/06 29.4 0.36 1.22% 0.0
2022/07/07 25.6 0.48 1.88% 0.0
2021/08/26 24.6 0.5 2.03% 0.0
2020/07/23 33.5 0.27 0.81% 0.0

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集中市場加權指數22905.98-0.35%
神隆28.95-0.52%

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