盤後速報 - 神隆(1789)下週(7月4日)除息0.3元，預估參考價28.65元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
神隆(1789-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(6月27日)收盤價28.95元計算，預估參考價為28.65元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
神隆(1789-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥、針劑製劑之研發、產銷及相關產品之諮詢及技術服務業務。生物技術服務。國際貿易業。近5日股價上漲2.11%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|28.95
|0.3
|1.04%
|0.0
|2023/07/06
|29.4
|0.36
|1.22%
|0.0
|2022/07/07
|25.6
|0.48
|1.88%
|0.0
|2021/08/26
|24.6
|0.5
|2.03%
|0.0
|2020/07/23
|33.5
|0.27
|0.81%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 森鉅(8942)次交易(28)日除權息3元，參考價66.33元
- 盤後速報 - 可寧衛(8422)次交易(28)日除息10元，參考價181.0元
- 盤後速報 - 日友(8341)次交易(28)日除息3.8元，參考價95.3元
- 盤後速報 - 至上(8112)次交易(28)日除息4.04元，參考價77.66元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇