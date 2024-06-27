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鉅亨速報

盤後速報 - 南光(1752)下週(7月4日)除息2元，預估參考價52.1元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

南光(1752-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(6月27日)收盤價54.10元計算，預估參考價為52.1元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

南光(1752-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥、醫療器材、動物藥品、飼料添加物、化妝品之製造加工買賣。塑膠原料、塑膠瓶之製造加工買賣。食品製造加工買賣業務及前項有關進出口貿易業務。近5日股價上漲5.36%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 54.10 2.0 3.7% 0.0
2023/06/20 64.1 2.3 3.59% 0.0
2022/06/29 37.05 1.8 4.86% 0.0
2021/08/24 37.9 1.6 4.22% 0.0
2020/07/07 54.1 1.7 3.14% 0.0

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集中市場加權指數22905.98-0.35%
南光54.1-1.64%

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