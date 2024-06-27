盤後速報 - 南光(1752)下週(7月4日)除息2元，預估參考價52.1元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
南光(1752-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(6月27日)收盤價54.10元計算，預估參考價為52.1元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
南光(1752-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥、醫療器材、動物藥品、飼料添加物、化妝品之製造加工買賣。塑膠原料、塑膠瓶之製造加工買賣。食品製造加工買賣業務及前項有關進出口貿易業務。近5日股價上漲5.36%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|54.10
|2.0
|3.7%
|0.0
|2023/06/20
|64.1
|2.3
|3.59%
|0.0
|2022/06/29
|37.05
|1.8
|4.86%
|0.0
|2021/08/24
|37.9
|1.6
|4.22%
|0.0
|2020/07/07
|54.1
|1.7
|3.14%
|0.0
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