盤後速報 - 寶隆(1906)下週(7月4日)除息0.15元，預估參考價15.55元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
寶隆(1906-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。
以今日(6月27日)收盤價15.70元計算，預估參考價為15.55元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
寶隆(1906-TW)所屬產業為造紙工業，主要業務為紙類之批發零售及國內外採購運銷業務。近5日股價上漲0.32%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|15.70
|0.15
|0.96%
|0.0
|2023/07/06
|16.65
|0.5
|3.0%
|0.0
|2022/07/07
|19.55
|0.6
|3.07%
|0.0
|2021/07/08
|23.35
|0.4
|1.71%
|0.0
|2020/07/09
|13.05
|0.5
|3.83%
|0.0
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