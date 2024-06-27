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鉅亨速報

盤後速報 - 寶隆(1906)下週(7月4日)除息0.15元，預估參考價15.55元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

寶隆(1906-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。

以今日(6月27日)收盤價15.70元計算，預估參考價為15.55元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

寶隆(1906-TW)所屬產業為造紙工業，主要業務為紙類之批發零售及國內外採購運銷業務。近5日股價上漲0.32%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 15.70 0.15 0.96% 0.0
2023/07/06 16.65 0.5 3.0% 0.0
2022/07/07 19.55 0.6 3.07% 0.0
2021/07/08 23.35 0.4 1.71% 0.0
2020/07/09 13.05 0.5 3.83% 0.0

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集中市場加權指數22905.98-0.35%
寶隆15.7-0.95%

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