鉅亨速報 - Factset 最新調查：美光科技(MU-US)EPS預估上修至1.02元，預估目標價為155.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 16:00
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對美光科技(MU-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.93元上修至1.02元，其中最高估值1.75元，最低估值0.35元，預估目標價為155.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.75(1.75)
|14.2
|18.57
|最低值
|0.35(0.35)
|5.46
|6.59
|平均值
|1.04(0.98)
|9.16
|12.6
|中位數
|1.02(0.93)
|9.06
|11.63
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|255.96億
|454.96億
|526.86億
|最低值
|240.43億
|321.58億
|347.85億
|平均值
|248.27億
|375.03億
|436.92億
|中位數
|248.91億
|374.82億
|441.89億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.51
|2.37
|5.14
|7.75
|-5.34
|營業收入
|234.06億
|214.35億
|277.05億
|307.58億
|155.40億
詳細資訊請看美股內頁：
美光科技(MU-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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