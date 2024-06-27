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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美光科技(MU-US)EPS預估上修至1.02元，預估目標價為155.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 16:00

根據FactSet最新調查，共33位分析師，對美光科技(MU-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.93元上修至1.02元，其中最高估值1.75元，最低估值0.35元，預估目標價為155.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.75(1.75)14.218.57
最低值0.35(0.35)5.466.59
平均值1.04(0.98)9.1612.6
中位數1.02(0.93)9.0611.63

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值255.96億454.96億526.86億
最低值240.43億321.58億347.85億
平均值248.27億375.03億436.92億
中位數248.91億374.82億441.89億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.512.375.147.75-5.34
營業收入234.06億214.35億277.05億307.58億155.40億

詳細資訊請看美股內頁：
美光科技(MU-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMU

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