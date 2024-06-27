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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.09%，報5408.25點

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 03:00

截至台北時間27日02:45，費城半導體下跌59.41點（或1.09%），暫報5408.25點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.16%
  • 近 1 月：+4.73%
  • 近 3 月：+11.78%
  • 近 6 月：+32.3%
  • 今年以來：+30.95%

焦點個股

費城半導體成分股以高通(QCOM-US)領跌。高通(QCOM-US)下跌2.89%；科沃(QRVO-US)下跌2.35%；超微半導體(AMD-US)下跌2.22%；輝達(NVDA-US)下跌2.21%；科磊(KLAC-US)下跌1.79%。

部分成分股表現相對穩健，Wolfspeed公司(WOLF-US)上漲2.76%；藍博士半導體(RMBS-US)上漲2.66%；Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)上漲1.71%；美光科技(MU-US)上漲0.37%；博通(AVGO-US)上漲0.26%。

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美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體5427.958-0.73%
高通197.1053-2.51%
科沃113.125-2.00%
超微半導體157.41-1.77%
輝達124.675-1.12%
科磊807.009-1.35%
Wolfspeed公司22.8813.63%
藍博士半導體55.682.58%
Allegro Microsystems Inc.28.2251.49%
美光科技142.020.64%
博通1585.980.33%

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