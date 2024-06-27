盤中速報 - 費城半導體大跌1.09%，報5408.25點
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 03:00
截至台北時間27日02:45，費城半導體下跌59.41點（或1.09%），暫報5408.25點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.16%
- 近 1 月：+4.73%
- 近 3 月：+11.78%
- 近 6 月：+32.3%
- 今年以來：+30.95%
焦點個股
費城半導體成分股以高通(QCOM-US)領跌。高通(QCOM-US)下跌2.89%；科沃(QRVO-US)下跌2.35%；超微半導體(AMD-US)下跌2.22%；輝達(NVDA-US)下跌2.21%；科磊(KLAC-US)下跌1.79%。
部分成分股表現相對穩健，Wolfspeed公司(WOLF-US)上漲2.76%；藍博士半導體(RMBS-US)上漲2.66%；Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)上漲1.71%；美光科技(MU-US)上漲0.37%；博通(AVGO-US)上漲0.26%。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大跌2.56%，報156.15美元
- 盤中速報 - 錢樹商店(DLTR-US)大跌2.61%，報102.66美元
- 盤中速報 - 聯合包裹服務(UPS-US)大漲2.6%，報137.85美元
- 盤中速報 - Paychex公司(PAYX-US)大跌5.19%，報118.54美元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇