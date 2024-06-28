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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康泰倫特(CTLT-US)EPS預估下修至0.06元，預估目標價為63.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 00:00

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對康泰倫特(CTLT-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.08元下修至0.06元，其中最高估值0.25元，最低估值-0.19元，預估目標價為63.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.25(0.45)1.492.062.75
最低值-0.19(-0.15)0.861.282.75
平均值0.05(0.12)1.141.692.75
中位數0.06(0.08)1.021.732.75

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值43.56億46.95億50.75億55.34億
最低值42.32億44.46億47.62億55.34億
平均值43.10億45.74億48.97億55.34億
中位數43.15億45.85億48.89億55.34億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.901.143.112.84-1.42
營業收入25.18億30.94億39.98億48.28億42.63億

詳細資訊請看美股內頁：
康泰倫特(CTLT-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCTLT

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