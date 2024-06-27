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鉅亨速報

盤中速報 - 博磊(3581)急拉4.24%報42.85元，成交17,524張

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 11:01

博磊(3581-TW)近5分K漲速4.24%，27日11:01報42.85元，成交17,524張，今日漲幅為6.06％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

博磊(3581-TW)近5日股價上漲36.95%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.51%。櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+602 張
  • 外資買賣超：+578 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+24 張
  • 融資增減：+884 張
  • 融券增減：+709 張

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