盤中速報 - 博磊(3581)急拉4.24%報42.85元，成交17,524張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 11:01
博磊(3581-TW)近5分K漲速4.24%，27日11:01報42.85元，成交17,524張，今日漲幅為6.06％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博磊(3581-TW)近5日股價上漲36.95%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.51%。櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+602 張
- 外資買賣超：+578 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+24 張
- 融資增減：+884 張
- 融券增減：+709 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 宏碩系統(6895)大漲7.11%，報211元
- 盤中速報 - 弘憶股(3312)股價拉至漲停，漲停價82.9元，成交61,144張
- 盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.24%，總成交額114.10億
- 盤中速報 - 宏易(4530)急拉3.2%報7.52元，成交34張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇