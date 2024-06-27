亞洲藏壽司擺脫食安陰霾 今年新開據點仍上看10家

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-27 12:54

連鎖迴轉壽司業者亞洲藏壽司 (2754-TW) 今 (27) 日召開股東常會，董事長兼總經理西川健太郎指出，4 到 5 月營運雖受食安議題影響，但目前已逐步回穩中，仍會以每年新增 5-10 家店的速度拓點，今年全台有望突破 60 家，持續挹注營收動能。

目前亞洲藏壽司共 59 家店，分別為台灣 56 家、上海 3 家，藏壽司指出，今年將維持上櫃以來的一貫腳步，以每年新增 5-10 家新店的速度展店，全年總店數有望突破 60 店。

針對股東關心的食品安全事件，藏壽司表示，未曾發生過食物中毒事件，不論是食材、設備或是員工，在衛生局及自主檢驗中，都沒有檢出相關病原。新北市的 2 家店舖雖配合衛生局調查停業 10 天，但在公司用餐後並因身體不適而前往醫療院所就診的消費者中，並無明確的結果顯示與藏壽司有因果關係。

藏壽司強調，今後為了更確保品質安全，內部組織強化四大面向，包括「品質管理－增加人力，強化體制」、「顧客對應－成立客服部門」、「建設維修－重新審視內裝建材、設備」、「媒體對應」等。